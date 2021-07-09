Etebo Watford'la sözleşme imzaladı

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer oldu.



Bonservisi Stoke City'de olan Etebo, geçtiğimiz gün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Watrofd ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Yapılan transfer açıklamasında Etebo'nun ne kadar alacağı veya kulübüne ne kadar ödeneceği açıklanmadı.



Etebo geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 24 maça çıkmıştı.



