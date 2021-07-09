Etebo Watford'la sözleşme imzaladı

Watford, geçen sezon Galatasaray'da oynayan Oghenekaro Peter Etebo'yu satın alma opsiyonuyla Stoke City'den kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Watfordfc.com
Abone Ol
Etebo Watford'la sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2021 23:27
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer oldu.

Bonservisi Stoke City'de olan Etebo, geçtiğimiz gün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Watrofd ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Yapılan transfer açıklamasında Etebo'nun ne kadar alacağı veya kulübüne ne kadar ödeneceği açıklanmadı.

Etebo geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 24 maça çıkmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.