Estevao Willian için devler transfer yarışında

Palmeiras'ın 16 yaşındaki genç yıldız adayı Estevao Willian için dev kulüpler sıraya girmiş durumda.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Estevao Willian için devler transfer yarışında
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25 Aralık 2023 18:34
Palmeiras'ın 16 yaşındaki genç yıldız adayı Estevao Willian için talipler her geçen gün artıyor.

Lakabı "Messinho" olan yıldız adayı için Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin adı geçerken transfer yarışına Barcelona'da katıldı.

Finansal olarak zor durumda bulunan Barcelona bu transfer için mutlaka satış yapması gerekiyor.

60 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Estevao Willian, 2025 yılının yaz ayında Palmeiras'tan ayrılabilecek.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Palmeiras ve Palmeiras U-20 takımıyla 15 resmi maça çıkan Estevao Willian bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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