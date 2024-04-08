Eskişehir'de Önder Karaveli dönemi sona erdi!

Eskişehirspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Eskişehir'de Önder Karaveli dönemi sadece 27 gün sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eskişehir'de Önder Karaveli dönemi sona erdi!
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08 Nisan 2024 10:08
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor'da geçen ay göreve başlayan Önder Karaveli süreci sadece 27 gün sürdü. Kulüp, Önder Karaveli yönetiminde

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