Eskişehir'de Önder Karaveli dönemi sona erdi!

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



Eskişehirspor'da geçen ay göreve başlayan Önder Karaveli süreci sadece 27 gün sürdü. Kulüp, Önder Karaveli yönetiminde





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