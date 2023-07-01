Eski ManU'lu yıldız Tom Cleverley futbolu bıraktı

Manchester United ile yıldızı parlayan ve 2016-17 sezonundan bu yana Watford forması giyen takım kaptanı Tom Cleverley futbola veda etti.



İngiliz orta saha, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.



Geçtiğimiz sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 4 kez forma giyen Cleverley, artık futbola oyuncu olarak devam edemeyeceğini belirtti.



382 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ



Cleverley, Watford ile başlayan kariyerinde sırasıyla; Leicester City, Wigan Athletic, Manchester United, Aston Villa ve Everton formaları giydi.



33 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerine başladığı Watford kulübünde kariyerine noktayı koydu.



Toplamda 382 karşılaşmaya çıkan Cleverley, 35 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.





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