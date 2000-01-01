Eski Lakers oyuncusu Shannon Brown'a, silahlı saldırı suçlaması!

Emekli Los Angeles Lakers oyuncusu Shannon Brown'ın, geçtiğimiz hafta sonu bir silahlı saldırı olayına karıştığı açıklandı.



The Citizen'da yayınlanan bir rapora göre, Brown'ın Georgia'nın Tyrone şehrinde bulunan mülküne giren bir çifte ateş açtığı iddia ediliyor.



"Tyrone'dan bir adam, 2 Mayıs tarihinde ön kapısı açık olan ve satış için listelenen evine girdiklerini söylediği iki kişiye doğru tüfeğiyle ateş açtıktan sonra, ağır saldırı suçu ile suçlandı."



Fayette County Hapishanesi kayıtlarına göre, 34 yaşındaki Shannon Brown birçok ağır saldırı suçu ile suçlandı.



BİRİ "İÇERİ GELİN" DEMİŞ!



Çift, Brown'ın kendisine birkaç el ateş etmesinden önce, başka birisinin kendilerini mevcut açık mülke girmeye davet ettiğini açıkladılar:



"Çift, polise mülkün ön kapısının olduğu gibi açık olduğunu, eve girdiklerinde varlıklarını duyurduklarını ve evdeki birisinin 'Gelin' dediğini ekledi.



Bir noktada, Brown'ın elinde bir tüfek ile ortaya çıktığı söylendi ve çift, polise evden çekildiklerini ve Brown'un ayrılırken kendilerine doğru beş veya altı el ateş ettiğini söyledi."



Brown, 2006-2015 yılları arasında NBA'de dokuz sezon oynamış, 2009 ve 2010'da Lakers'ın arka arkaya şampiyonluk kazandığı kadronun bir parçası olmuştu.



