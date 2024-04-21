MLS'in 9. hafta maçında Inter Miami, evinde Nashville'i konuk ettiChase Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi,vegibi yıldızların da forma giydiği Inter Miami 3-1 kazandı.Mücadelede ilk golü 2. dakikada Inter Miami oyuncusukendi kalesine attı. Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri ise 11. ile 81. (P) dakikalardave 39. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Inter Miami, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde sadece 1 galibiyeti olan Nashville ise 7 puanda kaldı.Gelecek hafta Inter Miami, NE Revolution'a konuk olacak. Nashville ise San Jose Earthquakes'i ağırlayacak.