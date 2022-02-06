Erzurumspor, zirve tırmanışında!

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erzurumspor, zirve tırmanışında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 15:36
Loïck Landre
Loïck Landre
Nimes
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti

Kazım Karabekir Stasyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Manisa FK'lı futbolcu Loick Landre, kendi kalesine gol attı. Başka gol sesi çıkmayan maç, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 41'e yükselten Erzurumspor, 3. sıraya yerleşti. 28 puanda kalan Manisa FK ise 9. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Erzurumspor, lider Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK ise Menemenspor'u konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Tarık Güldal, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Temel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 89 Shala), Novikovas, Eren Tozlu (Dk. 82 Aly Malle), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu (Dk. 68 Gökhan Alsan)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek, (Dk. 46 Çağrı Giritlioğlu), Kouter (Dk. 80 Anıl Koç), Tabekou (Dk. 62 Ozegovic), Gakpa, Sousa (Dk. 46 Yasin Pehlivan), Erhan Çelenk, Okan Eken (Dk. 62 Diallo)

Gol: Dk. 42 Landre (Kendi kalesine)

Kırmızı kart: DK. 87 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Tabekou, Dk. 61 Muhammet Taha Şahin, Dk. 63 Landre (Manisa FK), Dk. 63 Oltan Karakullukçu, Dk. 66 Emircan Altıntaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



 

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.