Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti



Kazım Karabekir Stasyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 1-0 kazandı.



Karşılaşmanın 42. dakikasında Manisa FK'lı futbolcu Loick Landre, kendi kalesine gol attı. Başka gol sesi çıkmayan maç, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonucun ardından puanını 41'e yükselten Erzurumspor, 3. sıraya yerleşti. 28 puanda kalan Manisa FK ise 9. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Erzurumspor, lider Ümraniyespor'a konuk olacak. Manisa FK ise Menemenspor'u konuk edecek.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Tarık Güldal, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Temel



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 89 Shala), Novikovas, Eren Tozlu (Dk. 82 Aly Malle), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu (Dk. 68 Gökhan Alsan)



Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek, (Dk. 46 Çağrı Giritlioğlu), Kouter (Dk. 80 Anıl Koç), Tabekou (Dk. 62 Ozegovic), Gakpa, Sousa (Dk. 46 Yasin Pehlivan), Erhan Çelenk, Okan Eken (Dk. 62 Diallo)



Gol: Dk. 42 Landre (Kendi kalesine)



Kırmızı kart: DK. 87 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 29 Tabekou, Dk. 61 Muhammet Taha Şahin, Dk. 63 Landre (Manisa FK), Dk. 63 Oltan Karakullukçu, Dk. 66 Emircan Altıntaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

















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