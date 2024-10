Erzurumspor yeni bir stat istiyor

Depremlerde hasar gören şehir stadının onarılmasını istemeyen Erzurumlular, kentin sportif vizyonuna yakışır yeni modern bir stat yapılmasını talep ediyor.



Yaz, kış her alandaki tesis imkanlarıyla spor şehri olarak bilinen Erzurum'un 21 bin kapasiteli Kazım Karabekir Stadı, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar nedeniyle geçen sezon kullanıma kapatıldı.



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, yaz sezonunda yapılan çalışmalarla sadece iki kale arkasındaki tribünleriyle yeniden faaliyete girdi.



Erzurumlular, 1968 yılında inşa edilen ve 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan stadın onarılmasını değil, kentin sportif vizyonuna yakışır yeni modern tesisin yapılmasını istiyor.



Ligde 19 puanla lider durumda bulunan ve Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Erzurumspor FK'nin taraftarları, "memleket meselesi" olarak gördükleri stat sorununun bir an önce çözülmesini talep ediyor.



Dal: "Taraftarlar stada gelerek takımlarını desteklemek istiyor"



Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, yetkililerin depremlerin ardından yaptığı çalışmalar neticesinde stada "depreme dayanıksız" raporu verildiğini anımsattı.



Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililere bilgi verdiğini ifade eden Dal, "Sürekli istişare halindeyiz ama epey bir süreç geçti. Taraftarların bu yöndeki talebi daha fazla gündeme gelmeye başladı. Transfer tahtasının açılması, farklı hedefler konulması, iç sahada uzun süredir maç kaybedilmemesi, gol yenilmemesi gibi şeyler nedeniyle taraftarımız televizyon başında değil, stada gelerek takımlarını desteklemek istiyor. Bu onların, hocamızın ve futbolcuların en tabii hakkı. Erzurumspor FK bu ülkenin önemli şehir takımlarından biri." ifadelerini kullandı.



Dal, kente modern bir stat yapılması gerektiğini belirterek, "Erzurum gerçekten sonradan makyajlanan yerine, bir olimpiyat stadı hak ediyor. Benim aynı zamanda bir taraftar olarak gönlümden geçen bu. Mevcut statla ilgili neredeyse yüzde 90'a varan oranda yenilenmesi konuşuldu. Hibrit çim, tribünlerin yıkılıp yeniden yapılması, loca ve protokol tribünlerinin yenilenmesi, çeşitli spor branşlarının yapılması, çeşitli yeniliklerin yapılıp insanların aileleriyle rahatça gelip maç izleyebilecekleri bir ortamın hazırlanması önemli. Türkiye'de son 10 yılda yaklaşık 40 tane böyle stat yapıldı. Bunların hepsini devletimiz yaptı. Biz de stadı yapılan şehirlerden bir tanesi olmak istiyoruz, bunu hak ediyoruz." diye konuştu.



Taraftar Ergin: "Şehre bir yatırım yapılacaksa, o da stat olmalı"



Dadaşlar Taraftar Grubu Genel Koordinatörü Tevhit Ergin, şehir olarak stat konusunda mağdur olduklarını kaydetti.



Erzurumspor FK'nin şehir için değerine vurgu yapan Ergin, "Yani herkesin ailesiyle gelip Erzurumspor'a destek vermesi ve gençlerin spora yönelmesi için stadın yapılması çok önemli. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'mız da stadın yapılmasıyla ilgili çalışıyor. İlgi ve alakanın arttığı bir noktada, stadın yapılması en elzem şeydir. Taraftarlar gelip dışarıda kalıyor ve sitem ediyorlar. Erzurum'a şu anda bir yatırım yapılacaksa, bu tam teşekküllü bir stat olmalı." açıklamasını yaptı.



Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin de kente yeni bir stadın yapılmasını istediklerini ve böylece farklı bir atmosferde maç izleyebileceklerini belirtti.



Bu tip tesislerin şehirlere renk kattığına işaret eden Çetin, "Daha modern yerlerde maç izlemek istiyoruz. Gelen takımın etki altına alınması da önemli. Burada yaşam alanları bulunan bir stat inşa edilirse, biz de memnun oluruz. Takımımız şu an iyi ve şehirde bir heyecan oluştu. Ancak taraftar kısmına gelince, mevcut kısıtlamadan dolayı istediğimiz sayıyı bulamıyoruz. O yüzden bizim tek çözümümüz yeni bir stada kavuşmak. Önceliğimizin Erzurumspor'un stadı olması lazım. Sokakta hangi taraftarla konuşsak, ilk gündem yeni bir stat." değerlendirmesinde bulundu.