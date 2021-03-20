Ersun Yanal'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret!

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ampute Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret!
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20 Mart 2021 22:37
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ampute Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyarette bulundu.

Yanal, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, teknik heyet ve sporcularla antrenman sahasında sohbet etti.

Milli takıma moral veren Yanal, başarı dileklerini iletti.



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