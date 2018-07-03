Erol Bulut'tan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "dedi.Bulut, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde günde çift antrenmanla sürdüğünü ifade etti.Antrenmanlara 25 Haziran'da Malatya'da başladıklarını anlatan Bulut, orada 5 gün çalıştıktan sonra bir gün izin yaptıklarını, Bolu'da 10 günlük bir kamp süreci olacağını aktardı.Bulut, takımın eksik olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Bolu kampından sonra Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan tesiste kampa gireceklerine değinen Bulut, şöyle devam etti:Bulut, 2 transfer yaptıklarını hatırlatarak,şeklinde konuştu.Teknik direktör Erol Bulut, transferlerin Dünya Kupası'ndan sonra biraz daha hızlanacağını düşündüğünü söyledi.