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Erol Bulut'tan transfer açıklaması

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e ilk defa çıkmalarına karşın iyi bir form grafiği sergileyerek ligde kalmayı başaran Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, yeni sezon öncesi çalışmalarını anlattı.

Kaynak: AA
Erol Bulut'tan transfer açıklaması
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03 Temmuz 2018 12:06
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Düşündüğümüz birkaç transfer daha var. Transfer komitemiz görüşmelerini sürdürüyor. Onların da Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil olmasını umut ediyorum." dedi.

Bulut, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde günde çift antrenmanla sürdüğünü ifade etti.

Antrenmanlara 25 Haziran'da Malatya'da başladıklarını anlatan Bulut, orada 5 gün çalıştıktan sonra bir gün izin yaptıklarını, Bolu'da 10 günlük bir kamp süreci olacağını aktardı.

Bulut, takımın eksik olduğunu belirterek, "Şu anda takımda 20 kişi var ve birkaç futbolcumuz daha gelecek. Onlar da geldiğinde tam kadro devam edeceğiz çalışmalara. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Daha çok kondisyon ağırlıklı antrenman oluyor." ifadelerini kullandı.

Bolu kampından sonra Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan tesiste kampa gireceklerine değinen Bulut, şöyle devam etti:

"Orada teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapacağız. Bolu kampında ayrıca 6 ve 10 Temmuz'da 2 hazırlık maçı yapacağız, Rumen takımlarına karşı. Daha çok 45'er dakika takımımızı oynatmak istiyoruz. Takımlar 90 dakika oynayacak seviyeye ilk zamanlarda gelmiyor. Ondan sonra süre artacak."

Bulut, 2 transfer yaptıklarını hatırlatarak, "İki transfer ile kalmayacağız. Düşündüğümüz birkaç transfer daha var. Transfer komitemiz görüşmelerini sürdürüyor. Onların da Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil olmasını umut ediyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Erol Bulut, transferlerin Dünya Kupası'ndan sonra biraz daha hızlanacağını düşündüğünü söyledi.

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