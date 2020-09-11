Erol Bulut'tan ilk 11'de sürpriz tercihler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin açılış maçı için farklı bir ilk 11 tercih etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Erol Bulut'tan ilk 11'de sürpriz tercihler!
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11 Eylül 2020 18:59
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor karşısında farklı ve sürpriz bir 11 belirledi.

Fenerbahçe'de geçen sezonun sakat veya cezalı olmadığı müddetçe sıklıkla 11'de tercih edilen Ozan Tufan ve Garry Rodrigues, yedek kulübesinde kaldı. Ozan Tufan yerine Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues yerine ise Mame Thiam formayı kaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mauricio Lemos, Jose Sosa, Enner Valencia ve Sinan Gümüş ise yedek soyunduruldu.

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den kiralık gönderilen Zanka, tekrar Serdar Aziz ile birlikte ilk 11'de yer alırken, Sadık Çiftpınar ise uzun süren sakatlığının ardından tekrar maç kadrosuna dahil edildi.

Geçen sezonun son maçlarında forma şansı bulan sarı lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ise maç kadrosunda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin 11'i





Fenerbahçe'nin yedekleri

Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Enner Valencia, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Jailson, Sinan Gümüş

 



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