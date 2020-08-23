Erol Bulut: 'Stoperler kısa zamanda alınacak'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası'ndaki kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.



45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde transferlerin devam edeceğini ve mutlaka defansa takviye yapılacağını dile getirdi.



Ellerinde 3 stoper bulunduğunu ve Sadık Çiftpınar'ın uzun süreli bir sakatlıktan çıktığını hatırlatan Erol Bulut, "Şu anda Serdar-Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak." ifadelerini kullandı.



