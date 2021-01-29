Erol Bulut: 'Şampiyonluğa inancım yüksek'

Kanarya'nın hocası Erol Bulut, dünkü idman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaptı.Çaykur Rizespor maçının önemine değinerek sözlerine başlayan Bulut,ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor ile yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Abdulkadir Bitigen, bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, Bitigen'in geçtiğimiz sezon yönettiği 4 karşılaşmada yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.İkinci yarının ilk maçında Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 4 futbolcu var... Sezonu kapatan Perotti'nin dışında tedavilerine devam edilen Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu'nun bu karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.