Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adem Büyük ve 68. dakikada Benjamin Tetteh attı.



İlk golün sahibi Adem, ikinci golde de asisti yaparak yıldızlaştı. Adem, ayrıca Gaziantep'e karşı son 3 maçında da fileleri havalandırmayı başardı.



Gaziantep'e karşı sahasında ilk kez kazanan Yeni Malatyaspor, üst üste 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Gaziantep FK ise ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayarak 1 puanda kaldı.



Yeni Malatyaspor, milli ara sonrası Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Tetteh'in orta sahada kaptırdığı top, Sagal'a geldi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.

17. dakikada Tetteh'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Aabid'in vuruşunda, top auta gitti.

23. dakikada Recep Niyaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aabid'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh, karşı karşıya kaldığı kaleci Günay Güvenç'i çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Awuku), Mallan (Dk. 57 Ndong), Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 89 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş)

Gaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk. 76 Borven), Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Figueiredo (Dk. 58 Kenan Özer), Sagal (Dk. 86 Mirza Cihan), Recep Niyaz

Goller: Dk. 45 Adem Büyük, Dk. 68 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Mendyl, Dk. 90+4 Recep Niyaz, Dk. 90+6 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 90+4 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)







