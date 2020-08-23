Erol Bulut: "Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim"

Erol Bulut, A Milli Futbol Takımı'nı seçmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu

Haber; Sporx.com
Erol Bulut: 'Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim'
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23 Ağustos 2020 18:06
Erol Bulut, A Milli Futbol Takımı'nı seçmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ile konuştuğunu söyledi.

Hollanda'da büyüyen Ferdi ile net bir konuşma yaptığını dile getiren Bulut, "Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Doğru kararın Türk Milli Takımı'ndan yana olması gerektiğini söyledim. En doğru vereceği karar Türk Milli Takımı olur. Hem oynama hem de kariyeri açısından." ifadelerini kullandı.

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