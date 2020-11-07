Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



"Maçtan önce söyledim. Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Maalesef çok fazla basit hata yaptık. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bugün net pozisyonlar yakaladık. Değerlendiremedik. Rakip yarım pozisyon yakaladı, Jevtovic gol attı. Disiplin düştü. Takım olarak kötüydü. Fazla oyuncu performansının altında oynadı. Nitekim 2-0 mağlup oldu. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı net belirleyip, analiz edip, milli maç arasında toparlanmamız lazım. Sonuçta ben sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra." "



"Sonuçta futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Duran topları da çalıştık. Rakip kendini ona göre ayarlamış. Çalıştığımız opsiyonları sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyun çıkmadı."



Erol Bulut'un basın toplantısından öne çıkan cümleleri ise şu şekilde:



* "Yediğimiz ilk gol tamamen şans. İkinci golde hata yaptık."



* (Pelkas'ın VAR ile iptal edilen golü) "Pozisyonu gördüm. Gol olarak gördüm. VAR'dan izleyince hakemlerimiz, Enner Valencia'nın koluna değdiğine dair bir şey görmüşler. Fazla söyleyecek bir şeyim yok."



* "Birkaç arkadaşımızın son 2-3 haftada form düşüklüğü var. Milli aradan sonra hep birlikte göreceğiz kimlerin değişip değişmeyeceğini."



* "Büyük takım oyuncusunun çok fazla basit hata yapmaması gerekiyor. Bugün bu hatalardan çok yaptık."



