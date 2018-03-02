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Erman Toroğlu: "Quaresma'yı attı, Josef'i de atmalıydı"

Türkiye Kupası'nda olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları eski hakem Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Quaresma'yı attı, Josef'i de atmalıydı'
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02 Mart 2018 01:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbiyi yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu dikakt çeken yorumlarda bulundu.

"JOSEF'İ DE ATMALIYDI"

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçeli Josef de Souza ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Ricardo Quaresma ile olan pozisyonunda Josef de Souza'ya da kırmızı kart çıkmalıydı. Olayı zaten Josef de Souza başlatıyor. Fırat Aydınus ikisine de kırmızı kart göstermeliydi." dedi.

"VOLKAN'I ATMIYORLARDI AMA BİRİ ÇIKTI ATTI"

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesi hakkında da yorum yapan Erman Toroğlu, "Volkan Demirel'i atamıyorlardı, yardımcıya küfür ediyordu atamıyorlardı. Şimdi biri çıktı ve attı. Hakem yaptığı en doğru işlerden biri." diye konuştu.

















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