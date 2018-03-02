1 / 21 Derbide sahanın karıştığı anlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbiyi yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu dikakt çeken yorumlarda bulundu.Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçeli Josef de Souza ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu, "Ricardo Quaresma ile olan pozisyonunda Josef de Souza'ya da kırmızı kart çıkmalıydı. Olayı zaten Josef de Souza başlatıyor. Fırat Aydınus ikisine de kırmızı kart göstermeliydi." dedi.Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesi hakkında da yorum yapan Erman Toroğlu, "Volkan Demirel'i atamıyorlardı, yardımcıya küfür ediyordu atamıyorlardı. Şimdi biri çıktı ve attı. Hakem yaptığı en doğru işlerden biri." diye konuştu.