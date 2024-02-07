Eriksen'den Galatasaray'a kötü haber!

Christian Eriksen, Galatasaray'ın ilgisine rağmen sezonu Manchester United'da tamamlayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eriksen'den Galatasaray'a kötü haber!
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07 Şubat 2024 12:29
Son güncelleme 07 Şubat 2024 12:32
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Christian Eriksen, geleceği için kararını verdi.

Sky'da yer alan habere göre, Eriksen'in bu sezon Manchester United'da az süre alması nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesine girdiği kaydedildi. Ancak Danimarkalı orta saha oyuncusunun, sezonu Manchester United'da tamamlayacağı belirtildi.

Deneyimli orta saha oyuncusunun, Manchester United'da sezonun geri kalanına odaklandığı aktarıldı.

Manchester United'da bu sezon 19 maçta süre bulan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Christian Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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