Eric Maxim Choupo-Moting: 'Menajerlerim PSG ile görüşüyor!'

PSG ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo-Moting, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.



PSG'yi çok sevdiğini ve görüştüğünü söyleyen Moting, "Herkes benim PSG'yi gerçekten sevdiğimi biliyor. Menajerlerim PSG ile görüşmelerini sürdürüyor ve onlara güveniyorum. Şu anlık bir şey söyleyemiyorum. Evimde antrenman yapıyorum, formda kalmaya çalışıyorum." dedi.



Kamerunlu futbolcunun adı, ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de sık sık anılıyordu.



31 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon oynadığı 20 resmi maçta 6 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.



