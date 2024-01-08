Eric Bailly yine sakatlandı!

Beşiktaş'tan Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, Villarreal ile çıktığı ikinci maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eric Bailly yine sakatlandı!
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08 Ocak 2024 00:17
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Eric Bailly, Siyah-beyazlı ekipten transfer olduğu Villarreal'de de sakatlıklardan kurtulamıyor.

29 yaşındaki futbolcu, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Unionistas karşılaşmasında 69. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

4 AYDA YEDİNCİ SAKATLIK

Tecrübeli oyuncu, Villarreal formasıyla da yaşadığın sakatlığın ardından dört ayda yedinci sakatlığını yaşadı.

Eric Bailly, geçmiş dönemde Siyah-beyazlı ekipte uyluk gerilmesi, omuz ve boyun sakatlıkları yaşayarak 65 gün takımdan uzak kalmıştı.

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