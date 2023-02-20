Erden Timur'un özel timi işbaşında

Haziran ayında Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak göreve başlayan Erden Timur, yeni bir yapı oluşturuyor.



Bu sezon İcardi, Mertens, Juan Mata ve son olarak Zaniolo gibi birçok yıldızın kadroya katılmasında aktif rol oynayarak taraftarın gönlünü fetheden Timur, Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı transferler için kendisiyle birlikte hareket edecek 5 kişilik bir scout ekibi kurdu.



İçerisinde yabancı bulunmayan, Türk isimlerden oluşan scout ekibinin, Kaan Ayhan transferinde İtalyan kulübü Sassuolo ile Cimbom arasındaki ilişkileri kuran araştırma ve geliştirme direktörü Fatih Demireli'nin hazırladığı rapor doğrultusunda göreve getirildiği ve zaman kaybetmeden çalışmalara başladığı öğrenildi.



Bu yapılanmayla dünyanın her köşesinde oyuncu taraması yapan sarı-kırmızılıların, yeni yıldız adayları keşfedip parlatarak satmayı planladığı bildirildi.



