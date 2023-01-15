Fenerbahçe'nin Ekvadorlı golcüsü Enner Valencia, 8. dakikada Gaziantep FK'ye attığı golün ardından sevinmedi.



Gaziantep savunmacısı Ertuğrul ve kalecisi Günay'ın anlaşmazlığı sonrası bir anda topu önünde bulan Valencia, topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.



Enner Valencia, golden sonra sakin kalarak sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.



Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada "Enner Valencia neden sevinmedi?" şeklinde sorular sordu.



Ekvadorlu golcü, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 14. golünü atarken 4 de asist yaptı.



RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?



Rıdvan Dilmen: "Enner Valencia, Katar'dan sağlam döndü nedense oynatılmadı. Golden sonraki hareketlerinin hocaya kapris olduğunu düşünüyorum."



İLKER YAĞCIOĞLU'NUN SÖZLERİ



İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe'de sıkıntı var! Golden sonra kulübeye baktım, hareket yok! Sıradan, hazırlık maçı gibi sanki! Coşku yok! Enner Valencia neden sevinmedi? Onu da anlamadım! Kaybetsen puan farkı 7 olacak, sevinmemeyi anlamadım!"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ