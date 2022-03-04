Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Enner Valencia'nın MR'ı bir türlü çekilememişti.



Sonunda ödem dağıldı ve Valencia'ya dün detaylı bir kontrol yapıldı. Tecrübeli futbolcunun durumunun korkulduğu kadar ciddi olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.



Valencia, dün salonda kendisi için hazırlanan özel idman programını uyguladı. Başarılı oyuncunun Trabzon maçında oynama şansı çok az olsa da uzun süre sahalardan uzak kalmayacak gibi görünüyor.











