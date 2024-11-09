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En-Nesyri için sürpriz gelişme: Sevilla geri istiyor

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye eski kulübü Sevilla talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri için sürpriz gelişme: Sevilla geri istiyor
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09 Kasım 2024 13:08
Fenerbahçe'de zaman zaman taraftarların da hedef tahtasına oturttuğu dünyaca ünlü teknik direktör, Youssef-En Nesyri'nin transfer edilmesini istemişti.  Yıldız oyuncunun geleceği ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

KULÜP REKORUYLA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro karşılığında İspanyolların köklü ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri son oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde kaçırdığı penaltı ile gündem olmuştu. Skor 1-0'ken topun başına geçen En-Nesyri Hollanda ekibinin kalecisini geçememişti. Daha sonra Edin Dzeko'nun servisiyle takımının eşitlik golünü kaydetmesine rağmen maç sonunda tepkiler gelmişti.

SEVILLA KAPIYI ÇALACAK

Sarı-Lacivertli taraftarların performansından bir türlü memnun olmadığı santrfor oyuncusunun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. En-Nesyri'nin gidişi sonrası gol yollarında problemler yaşayan Sevilla'nın, eski oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. 



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