En-Nesyri için sürpriz gelişme: Sevilla geri istiyor

Fenerbahçe'de zaman zaman taraftarların da hedef tahtasına oturttuğu dünyaca ünlü teknik direktör, Youssef-En Nesyri'nin transfer edilmesini istemişti. Yıldız oyuncunun geleceği ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
KULÜP REKORUYLA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro karşılığında İspanyolların köklü ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri son oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde kaçırdığı penaltı ile gündem olmuştu. Skor 1-0'ken topun başına geçen En-Nesyri Hollanda ekibinin kalecisini geçememişti. Daha sonra Edin Dzeko'nun servisiyle takımının eşitlik golünü kaydetmesine rağmen maç sonunda tepkiler gelmişti.
SEVILLA KAPIYI ÇALACAK
Sarı-Lacivertli taraftarların performansından bir türlü memnun olmadığı santrfor oyuncusunun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. En-Nesyri'nin gidişi sonrası gol yollarında problemler yaşayan Sevilla'nın, eski oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.
KULÜP REKORUYLA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro karşılığında İspanyolların köklü ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri son oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde kaçırdığı penaltı ile gündem olmuştu. Skor 1-0'ken topun başına geçen En-Nesyri Hollanda ekibinin kalecisini geçememişti. Daha sonra Edin Dzeko'nun servisiyle takımının eşitlik golünü kaydetmesine rağmen maç sonunda tepkiler gelmişti.
SEVILLA KAPIYI ÇALACAK
Sarı-Lacivertli taraftarların performansından bir türlü memnun olmadığı santrfor oyuncusunun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. En-Nesyri'nin gidişi sonrası gol yollarında problemler yaşayan Sevilla'nın, eski oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.