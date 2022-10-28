Emre Mor ikinci golünü attı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Emre Mor, Rennes karşısında bu sezon Avrupa'daki ikinci golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Emre Mor ikinci golünü attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2022 01:42
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, Avrupa'da bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Ligde sadece Kasımpaşa karşısında gol bulan Emre Mor, 4 Ağustos tarihinde Slovacko ile oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti.

Emre, takımına puan kazandıran golüyle Avrupa'da bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ