Emre Mor ikinci golünü attı

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, Avrupa'da bu sezon ikinci golünü kaydetti.



Ligde sadece Kasımpaşa karşısında gol bulan Emre Mor, 4 Ağustos tarihinde Slovacko ile oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti.



Emre, takımına puan kazandıran golüyle Avrupa'da bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.





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