Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor.



İLK HEDEFİ SİNAN BAYRAM

Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün devre arasında transferi için temaslara başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.



BAŞAKŞEHİR'E SICAK BAKIYOR

Öte yandan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferi konusunda başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Belözoğlu Gümüşdağ'dan onayı alırken Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.



F.BAHÇE'DE KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sinan Gümüş, sezon başında birçok teklif almasına rağmen hepsini reddetmiş ve Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istemediğini belirtmişti. Bunun üzerine Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmış ve başkan Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız."



2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



