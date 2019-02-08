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Emiliano Sala'dan kötü haber

Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesedin Emiliano Sala'ya ait olduğu açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emiliano Sala'dan kötü haber
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08 Şubat 2019 01:54
Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Hava Kazaları Araştırma Birimi, bulunan cesedin yapılan araştırma sonucunda Emiliano Sala'ya ait olduğu açıklandı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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