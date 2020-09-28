"Embiid ve 76ers yönetimi, D'Antoni'yi istiyor" iddiası!

Philadelphia Inquirer'den Keith Pompey'ye göre, Philadelphia 76ers yönetim grubu, takımın bir sonraki başantrenörü olarak Mike D'Antoni'yi işe almak istiyor.



İddialara göre, takım sahipleri grubunun sürece beklenenden daha erken dahil olması nedeniyle, işe alımdan kimin sorumlu olduğunu söylemenin zor olduğu belirtildi.



D'Antoni, Sixers'ın ilk mülakat turu için takım sahipleriyle bir araya gelmişti ve bildirildiğine göre, işin kendisine teklif edilmemesi için, sadece mülakatların ikinci turuna katılmaması gerekiyor.



Oynatma stili açısından, takımın yıldızı Joel Embiid'in bu ihtimalden memnun olduğu, sebebinin ise D'Antoni'nin sisteminde sırtı dönük oynamaktan çok, yüzü dönük oynaması olduğu açıklandı.



D'Antoni'nin aynı zamanda Tobias Harris'i uzun forvet pozisyonuna kaydırabileceğinin düşünüldüğü de eklendi.



Sixers'ın, D'Antoni'nin sisteminin taleplerini karşılamak için takas yapmaya istekli olacağı biliniyor.



