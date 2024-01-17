Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'i "NBA'in en iyi oyuncusu" iltifatıyla övdü.



Geçtiğimiz gece son iki MVP arasında oynanan heyecanlı mücadelede Embiid, 41 sayı ve 10 asistle üstünlüğünü sergileyerek 76ers'ı Jokic (25 sayı, 19 ribaund) ve Nuggets karşısında 126-121 skorlu galibiyete taşımıştı.



Embiid, maç bittikten sonra sarıldığı ve konuştuğu Jokic'e neler söylediği sorulduğunda, muhabirlere geçen diyalogu şöyle anlattı:



"Ona ligdeki en iyi oyuncu olduğunu söyledim. Daha önce de söylediğim gibi, kendisi bir şampiyon. Ligin en iyi takımında oynuyor ve ayrıca Finaller MVP'siydi de. Ben de ona 'İşini yapmaya devam et, bu yüzden ligin en iyisisin' dedim."



Embiid bu sezon 29 maçta 35.1 sayı, 11.6 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarına sahip.



