Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası sona erdi

İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Benidorm kentinde sona eren organizasyonda 19 yaş altı kategorisinde Zehra Gemi ve Halilcan Yıldız altın, Belinay Tuana Pehlivan ise gümüş madalya kazandı. 16 yaş altı kategorisinde mücadele eden Esma Doğan altın, Dilara Davulcu ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda 19 yaş altı eşli erkekler müsabakasında Halil Can Yıldız ve Süleyman Can Durmuş'tan oluşan milli takım ise ikinci oldu.



Müsabakaların ardından gerçekleşen açık turnuvada 301 master erkekler kategorisinde Fethi Kaya, 19 yaş altı kategorisinde Zehra Gemi, 16 yaş altı kategorisinde ise Ceylin Ataş altın madalya kazandı.



301 eşler kategorisinde Halilcan Yıldız-Süleyman Can Durmuş, 19 yaş altı kategorisinde Belinay Tuana Pehlivan, 16 yaş kategorisinde de Süleyman Can Durmuş gümüş madalya elde etti.



301 kadınlar kategorisinde mücadele eden Zehra Gemi, 16 yaş altı kategorisinde Esma Doğan ve 19 yaş altı kategorisinde Mahmut Demir de bronz madalyanın sahibi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, milli sporcuları tebrik ederek, "19 yaş altı kategorisinde geçen sene yendiğimiz Almanya'ya kaybetmek bizleri üzdü. Yine de çocuklarımız çok başarılı bir performans gösterdi. Temmuz ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde bizlere umut verdiler. İnşallah daha çok madalya ile ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





