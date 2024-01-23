Elayis Tavşan'ın yeni adresi İtalya

İtalyan ekibi Hellas Verona, Nijmegen'den Elayis Tavşan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Elayis Tavşan'ın yeni adresi İtalya
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23 Ocak 2024 20:33
İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, kadrosunu Nijmegen'den Elayis Tavşan ile güçlendirdi.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla kalıcı bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hellas Verona, genç futbolcunun transferi için Nijmegen'e 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Nijmegen'den bu sezon 10 maça çıkan Elayis Tavşan, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



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