Elayis Tavşan'ın yeni adresi İtalya

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, kadrosunu Nijmegen'den Elayis Tavşan ile güçlendirdi.İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla kalıcı bir sözleşme imzalandığı belirtildi.Hellas Verona, genç futbolcunun transferi için Nijmegen'e 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.Nijmegen'den bu sezon 10 maça çıkan Elayis Tavşan, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.