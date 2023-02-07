EHF Avrupa Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için EHF Avrupa Ligi'nde saygı duruşu yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EHF Avrupa Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
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07 Şubat 2023 14:02
Avrupa Hentbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bugün oynanacak EHF Avrupa Ligi grup maçlarından önce saygı duruşunda bulunulması kararı aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Hentbol Federasyonu, ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için EHF Avrupa Ligi'nde 7 Şubat 2023'te oynanacak 12 maçın tamamından önce birer dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

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