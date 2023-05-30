Dyshaywn Pierre ve Metecen Birsen 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Dyshawn Pierre, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Forvet pozisyonunda forma giyen Dyshawn Pierre, Fenerbahçe Beko formasıyla 93 EuroLeague maçında boy gösterdi. Kanadalı sporcumuz, bu mücadelelerde 8.3 sayı (%55.7 iki sayı, %40.8 üç sayı, %80.7 serbest atış), 3.8 ribaund, 1.9 asist, 11 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Dyshawn, Fenerbahçe Beko formasıyla üç sezonda 68 lig maçına çıkarken, bu müsabakalarda ise 8.99 sayı (%62.55 iki sayı, %37.97 üç sayı, %74.83 serbest atış), 4.53 ribaund, 2.62 asist, 12.34 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.

Dyshawn Pierre, çubuklu formamızla gösterdiği performansla EuroLeague'in ve Türkiye Ligi'nin bu pozisyondaki en değerli oyuncularından biri olarak kendisini kanıtladı. Pierre, takımımızın 2021-22 sezonu Türkiye şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.

Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."