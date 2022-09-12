Dursun Özbek: 'İki transferimiz fırtına gibiydi'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Kasımpaşa galibiyetinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



"DAHA ÇOK GOL ATAN BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"



Takıma yeni katılan oyuncuların birbirine alışmasıyla daha iyi bir Galatasaray ortaya çıkacağını ifade eden Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:



"Kasımpaşa son iki maçını kazanarak geliyordu. Güzel bir maç oldu. Daha farklı olabilirdi. Çok gol kaçırdık. Galatasaray daha iyi günler için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha iyi, daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun emareleri görüldü. Oyuncuları, teknik kadroyu tebrik ediyorum. Güzel bir Galatasaray izlettirdiler bize."



"TAKIM KISA SÜREDE BİRBİRİNE ALIŞACAK"



"Daha sezonun başındayız. Şimdiden şampiyonluğu konuşmak yanlış olur. Şunu kabul etmek lazım. Yaklaşık 26 oyuncu takımdan ayrıldı. Bunun yerine 13 tane yeni oyuncu geldi. Yeni bir takım hüviyetindeyiz. Çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır. Bu süre zarfında seyircilerimize çok iyi bir futbol izlettirmek istiyoruz. Tam randımana geçtiğimizde, gelen tüm oyuncuların takıma intibakı halinde bambaşka bir Galatasaray seyredeceğimizi şimdiden taraftarlarıma vaat ediyorum."



"YUSUF VE RASHICA FIRTINA GİBİYDİ"



"Önümüzde bir yarım saat daha olsaydı iki-üç gol daha olurdu diye düşünüyorum. Sahaya giren yeni transferlerimiz fırtına gibiydi. Çok iyi oyuncular. Galatasaray'a yakışan oyuncular. Önümüzdeki maçlarda onları izleme fırsatını bulacağız. Özellikle Yusuf'u çok beğendim. Rashica'yı da beğendim. İkisi de kanatlarda çok iyiydiler. Takımın hepsi iyiydi. Birbirinden ayırmak yanlış. Üç puanı aldık. Onun tadını çıkarmamız lazım. Yeni bir takım hüviyetindeyiz. Birbirine alışmaları, tam takım olmamız kısa bir süre alacaktır. Bir süre sonra çok daha formda, güzeli seyir sevki üst düzey bir Galatasaray seyredeceğiz."



"GALATASARAY AVRUPA TAKIMIDIR"



"Avrupa kupasında olmayı kim istemez? Galatasaray elbette bir Avrupa takımıdır. Avrupa'daki Türkiye'nin en başarılı temsilcisi Galatasaray'dır. Galatasaray'ın her sene Avrupa'da olması gerekir. Galatasaray özellikle Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa'da olmak için elinden geleni yapacak. Galatasaray Avrupa'dır, Avrupalı'dır."



"TRANSFERDE MALİ AÇIDAN SORUN YOK"



Öte yandan Özbek, transferlerin ardından "Mali açıdan Galatasaray'ı zor durumda bırakacak bir tablo oluştu mu?" sorusuna da "Hayır, biz öyle bir şey yapmayız" cevabını verdi.







