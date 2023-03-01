Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, yeni takım arkadaşı Devin Booker'ın basketbol IQ'suna övgülerde bulundu.



KD, kendi podcast'i "Boardroom"un yakın tarihli bölümünde Booker hakkında konuştu ve Suns yıldızından ne kadar etkilendiğini belirterek, kendisiyle oynamayı nasıl dört gözle beklediğini de paylaştı:



"İş ahlakı çok güzel. Onu üniversitede izlerken, şut stilini beğendiğimi hatırlıyorum. Yani oyunu üzerine çalıştığı belli oluyordu. Onu yıllardır takip ediyorum ve ne kadar çabuk geliştiğini de görüyorum. Oyun IQ'su da aynı şekilde. Basketbolu iyi anlıyor. Sahanın her yerinden skor üretebilen adamları severim. Ve oyunu önemseyen biri olmasının yanı sıra bu şekilde çalışkan da olan biri, bana her türlü yardımcı olacaktır. Beraber oynamayı dört gözle bekliyorum."



Durant'ın Suns formasıyla ilk maçına bu gece çıkması bekleniyor.





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