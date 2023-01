DS Automobiles'den Formula E'de umut veren performans

DS Automobiles, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 9. sezonuna umut veren bir performansla başladı.



DS Automobiles açıklamasına göre, 2019 ve 2020 yılları arasında bir çift Pilotlar ve Takım Şampiyonluğu'nun yanı sıra, 10 galibiyet, 15 pole pozisyonu ve 28 podyum gibi bir dizi benzersiz rekor kıran DS Automobiles, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 9. sezonuna umut veren bir performansla başladı.



Sezonun Meksika'daki açılış yarışında zorlu bir sıralama turunun karmaşık hale getirdiği yarışa rağmen DS Automobiles pilotları, PENSKE AUTOSPORT ile girilen yeni DS E-TENSE FE23'ün güçlü performans seviyesini göstermeyi başardı. Sezonun bu ilk yarışında, elektrikli ulaşım alanındaki sürekli teknik gelişimin altını çizen, önceki modellerden daha güçlü ve verimli olan 3. nesil yarış araçları ilk kez sahneye çıktı. DS Automobiles, Mexico City'de ilk puanı alarak, her zamankinden daha rekabetçi olacak gibi görünen şampiyonada etkisini gösterdi.



DS Performance'ın geliştirdiği yeni otomobilin yetenekleri serbest antrenman seanslarının ön sıralarında yer almayı başaran Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne tarafından kanıtlandı. Fransız pilot en hızlı ve ikinci en hızlı zamanı elde ederken, Belçikalı pilot ise beşinci sırada yer aldı. Sıralamaya kadar her şey iyi görünse de gerçek seansa gelindiğinde bu eğilim devam etmedi. Her iki DS Automobiles pilotu da trafiğe takıldı ve startta Jean-Eric Vergne 11'inci, takım arkadaşı ise 14'üncü sıraya yerleşti.



Açıklamaya göre, yarışta, DS E-TENSE FE23 araçları, bu yılki aksiyonun ayrılmaz bir parçası olacaklarını gösterdiler. Son şampiyon Stoffel Vandoorne asla pes etmedi. Sonunda dört sıra yükselerek son turda 10'uncu sırayı aldı. Tersine, Jean-Eric Vergne son aşamalarda önemli ölçüde kayıp yaşadı. İki sıra yükselen Fransız pilot, yönetmeliklerin tüm araçlarda şart koştuğu ortak bileşenlerden batarya ile ilgili teknik bir sorun yaşadı. Bu sorun, yarış boyunca yer aldığı ilk 10'un dışında kalmasına yol açarken, finişe 12'nci sırada ulaşabildi.



Meksika'daki Hermanos Rodriguez pistinde yapılan sezonun açılış yarışının ardından, ABB FIA Formula E Şampiyonası'nın sıradaki ayakları, 27 ve 28 Ocak'ta, Diriyah pistindeki ikinci ve üçüncü yarışlar için Suudi Arabistan'da yapılacak.



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, "Sezonun bu ilk yarışından çok şey öğrendik. Bu bilgiler gelecekte çok işimize yarayacak. Kesin olan bir şey var, araçlarımızın rekabet gücü yüksek! Şimdi bize düşen, sıradaki yarışlarda parlamak için bundan yararlanabilmek." ifadelerini kullandı.



Son Formula E Dünya Şampiyonu Stoffel Vandoorne ise "Açıkçası mükemmel bir hafta sonu değildi. Bence takımdaki herkes Meksika'dan daha fazla puanla ayrılmayı umuyordu. Yine de, bir puan da önemli ve hiç yoktan iyidir. Serbest antrenmanlarda çok iyi bir tempo yakaladık ve her seferinde iki aracımızın da ilk beşte yer almasıyla iyi bir başlangıç yaptık. İyi şeyler olacağını hissediyorduk ama sıralama turları sırasında, özellikle trafik nedeniyle işler planlandığı gibi gitmedi. Her yönden optimizasyon sağlamayı başaramadık. 14. sırada başladım ve kolay olmayacağını biliyordum. Birkaç Güvenlik Aracı periyodunun yaşandığı yarış olaylıydı ve çok şey öğrendik. Yine de rakipleri yakalayıp geçmek çok zordu ve 10. sıradan daha yukarı çıkamadım." değerlendirmesini yaptı.



2018 ve 2019 Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne de şunları kaydetti:



"Açıkçası beklediğimiz sonuç bu değildi. Yarışı puan alarak tamamlamak için gerçekten çok mücadele ettim ve ne yazık ki damalı bayrağın hemen öncesinde batarya sorunu yaşadım. Sezon sonunda fark yaratabilecek puanları almak için her şeyimi vermişken, çok sinir bozucuydu. Yine de olumlu tarafları görmek istiyorum. Aracımız iyi ve bu hafta sonundan pek çok ilginç ders aldık. Çok uzun bir sezon olacak. Yine de rekabet gücü yüksek bir araçla ve bugün öğrendiklerimizle, sonraki yarışlarda daha iyisini yapacağımıza eminim."









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ