Golden State Warriors forveti Draymond Green, San Antonio Spurs'un çaylak yıldızı Victor Wembanyama'nın "iki yıl içinde MVP ödülünü kazanabileceğini" öne sürdü.



Wembanyama'dan oldukça etkilendiğini belirten Warriors forveti, 'The Draymond Green Show'da Spurs çaylağının yakın gelecekte MVP ödülünü alabileceğini söyledi:



"Victor Wembanyama çok farklı. Özel bir çocuk. Ve önümüzdeki iki yıl içinde ligin MVP'si olabilir."



2023 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimi olan Wemby, ilk sezonunda 20,7 sayı ve 10,3 ribaund ortalamalarıyla dikkatleri üzerine çekerken, maç başına 3,4 blok ortalamasıyla bu alanda ligde lider konumunda.





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