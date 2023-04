Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Kevon Looney'ye Sacramento Kings'e karşı playoff serisinin 5. maçtaki performansından dolayı övgüler yağdırdı.



Kings'e karşı oynadığı playoff ilk turunun 6. maçına 3-2 önde girecek olan Warriors, seride kontrolü ele alan taraf olarak gözüküyor.



Green ise, kendi podcasti 'The Draymond Green Show'da, bu seride özellikle ribaund alanında yaptığı katkılarından dolayı, çoğu zaman hakkında pek konuşulmayan takım arkadaşı Looney'ye hak ettiği övgüleri sunmaya karar verdi:



"Kevon 'Olajuwon Bill Russell' Looney! 22 ribaund... bu seride bunu ikinci kez yapışı. Son üç maçta 18.7 ribaund ve 7.9 asist ortalamaları.... Kevon Looney bu ara sağlam basketbol oynuyor.



İşin komik tarafı, bir seferinde ilk beşte yer almadığım için hakem masasının orada beklerken, çocuklarla yumruk tokuşturduğum bir anda Loon da gelmişti ve ona 'Her ribaund sende, Loon' demiştim. Her ribaundı alacağını düşünmemiştim ama adam her ribaundı aldı. Beklenmeyen anlarda çocuklara pozisyon falan yarattı. Bunları görmek harika. Kariyerinde başından çok şey geçmiş bir adamın böyle oynadığını görmek, muazzam bir şey."



Looney, Kings'e karşı seride 6.0 sayı, 14.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalıyor.





