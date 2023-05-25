Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın playofflardan elenmesi nedeniyle "incindiğini" iddia edenlere tepki gösterdi.



Bu yaz serbest oyuncu olacağı için ismi bir süredir Los Angeles Lakers ve LeBron James ile geçen Green, LA ekibinin Batı konferansı finallerinde Denver Nuggets'a elenmesinin ardından yeniden gündeme oturdu.



Green, 'The Draymond Green Show' isimli podcast'inde kendisine 'Lakers taraftarı' diyen tüm kişilere şu şekilde seslendi:



"Bu arada, 'Lakers elendi, şimdi Draymond podcast de yapmaz' diyenlere sesleniyorum, ben Golden State Warriors için oynuyorum. Bazılarınız çok zavallısınız ve kafanıza esene inanmaya bayılıyorsunuz.



Çok iyi bir hayatınız olmamasının sebebini kesinlikle anlayabiliyorum. Çünkü başka biri hakkında inandığınız şeyler, aslında sizin düşünce ve yaşam şeklinizin bir yansıması oluyor."



Bu sezon forma giydiği 73 maçta 8.5 sayı, 7.2 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları yakalamış olan Green, Warriors ile olan sözleşmesinden vazgeçmesi durumunda bu yaz serbest oyuncu olacak.



