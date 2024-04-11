Chicago Bulls koçu Billy Donovan, Kentucky Üniversitesi ile boştaki başantrenörlük pozisyonu üzerine temasa geçtiği iddialarını yalanlayarak, Bulls'a olan bağlılığının devam ettiğini söyledi.



Donovan, koç John Calipari'nin istifası sonrası Arkansas'a gitmesiyle boşta kalan Kentucky Üniversitesi'ndeki koçluk pozisyonu hakkındaki dedikodulara değinerek, kendisiyle bu konuda iletişime geçilse bile cevabının aynı kalacağının altını çizdi:



"Kimse benimle iletişime geçmedi, ben de kimseyle konuşmadım. Tüm bağlılığım ve odak noktam bu takıma ve bu gruba yönelik. Burada, bu seviyede mutluyum. Koçluktan ve ayrıca NBA'de koçluk yapmaktan keyif aldığımı biliyorum."



Antrenörlük kariyerine 1989-1993 yılları arasında Rick Pitino yönetiminde Kentucky'de yardımcı antrenör olarak başlayan Donovan, Florida'da arka arkaya ulusal şampiyonluklar kazanmış ve 2015 yılında Oklahoma City Thunder'ın başantrenörü olarak NBA'e geçiş yapmıştı.



Bulls'un, 2020 yılında bünyesine kattığı Donovan'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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