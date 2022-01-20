Domenec Torrent'e Nef Stadyumu'nda tepki

Bazı taraftarlar Fatih Terim'in yerine gelen teknik adam Domenec Torrent'e ıslıkla tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'e Nef Stadyumu'nda tepki
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20 Ocak 2022 21:22
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk kez sarı-kırmızılı taraftar önünde maça çıktı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam, ilk sınavını 21. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında verdi. Torrent, Nef Stadı'nda ilk kez Kasımpaşa karşılaşmasıyla görev yaptı.

Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, 59 yaşındaki teknik direktörü tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Torrent de alkışlayarak taraftarları selamladı. Bu sırada bazı taraftarlar da Terim'in yerine gelen teknik adama ıslıkla tepki gösterdi.

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