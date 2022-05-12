Beşiktaş'taki geleceği negatife dönen Domagoj Vida, 2 maç sonra Siyah-Beyazlılar'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Valerien Ismael, Hırvat stoperin bireysel hatalara açık bir oyuncu olması sebebiyle tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda kadroda görmek istemiyor.



Vida'nın bu gelişme sonrasında kendisine takım bakmaya başladığı ve ilk talibin Başakşehir olduğu ifade edildi.



