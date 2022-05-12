Domagoj Vida'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Domagoj Vida ile yolların ayrılması hedefleniyor. Hırvat futbolcuya Süper Lig'den Başakşehir talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Domagoj Vida'ya Süper Lig'den sürpriz talip
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12 Mayıs 2022 10:05
Beşiktaş'taki geleceği negatife dönen Domagoj Vida, 2 maç sonra Siyah-Beyazlılar'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Valerien Ismael, Hırvat stoperin bireysel hatalara açık bir oyuncu olması sebebiyle tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda kadroda görmek istemiyor.

Vida'nın bu gelişme sonrasında kendisine takım bakmaya başladığı ve ilk talibin Başakşehir olduğu ifade edildi. 

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