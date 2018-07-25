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Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile gösterdiği performansla transferin gözde isimleri arasına giren'ın Hırvat stoperiiçin Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi.Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, Domagoj Vida içinteklif etti.Haberde Beşiktaş'ın Liverpool'dan gelen 22 milyon Euro'luk teklifi reddettiği, ayrıca Fulham ve West Ham'ın da 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.