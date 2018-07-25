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Domagoj Vida için Fransa'dan çılgın teklif!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Fransa Ligi takımlarından Monaco'nun 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Domagoj Vida için Fransa'dan çılgın teklif!
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25 Temmuz 2018 15:57
Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile gösterdiği performansla transferin gözde isimleri arasına giren Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, Domagoj Vida için 30 milyon Euro teklif etti.

22 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ

Haberde Beşiktaş'ın Liverpool'dan gelen 22 milyon Euro'luk teklifi reddettiği, ayrıca Fulham ve West Ham'ın da 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.



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