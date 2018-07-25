Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile gösterdiği performansla transferin gözde isimleri arasına giren Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, Domagoj Vida için 30 milyon Euro teklif etti.
22 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ
Haberde Beşiktaş'ın Liverpool'dan gelen 22 milyon Euro'luk teklifi reddettiği, ayrıca Fulham ve West Ham'ın da 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.
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Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, Domagoj Vida için 30 milyon Euro teklif etti.
22 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ
Haberde Beşiktaş'ın Liverpool'dan gelen 22 milyon Euro'luk teklifi reddettiği, ayrıca Fulham ve West Ham'ın da 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın