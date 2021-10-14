Djordjevic: 'Hayatımızın en önemli maçına çıkacağız'

Fenerbahçe Beko başantrenörü Aleksandar Djordjevic Unics Kazan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Alba Berlin yenilgisinin ardından takımının çok iyi reaksiyon verdiğini ve galibiyete uzandıklarını söyleyen Djordjevic maç sonunda şu açıklamaları yaptı:
"Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İstisnai bir çaba sarf ettiler. Biz son iki maçta 60-70 dakika iyi maç oynadık. Bu tabi ki 80 dakika olmalıydı. Berlin'de kaybettikten sonra harika bir reaksiyon oldu. İleriye gidiyoruz. Bir sonraki maç hayatımızdaki en önemli maç"
Alba Berlin yenilgisinin ardından takımının çok iyi reaksiyon verdiğini ve galibiyete uzandıklarını söyleyen Djordjevic maç sonunda şu açıklamaları yaptı:
"Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İstisnai bir çaba sarf ettiler. Biz son iki maçta 60-70 dakika iyi maç oynadık. Bu tabi ki 80 dakika olmalıydı. Berlin'de kaybettikten sonra harika bir reaksiyon oldu. İleriye gidiyoruz. Bir sonraki maç hayatımızdaki en önemli maç"