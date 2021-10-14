Djordjevic: "Hayatımızın en önemli maçına çıkacağız"

Aleksandar Djordjevic, Unics Kazan maçı sonrasına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djordjevic: 'Hayatımızın en önemli maçına çıkacağız'
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14 Ekim 2021 23:28
Fenerbahçe Beko başantrenörü Aleksandar Djordjevic Unics Kazan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Alba Berlin yenilgisinin ardından takımının çok iyi reaksiyon verdiğini ve galibiyete uzandıklarını söyleyen Djordjevic maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İstisnai bir çaba sarf ettiler. Biz son iki maçta 60-70 dakika iyi maç oynadık. Bu tabi ki 80 dakika olmalıydı. Berlin'de kaybettikten sonra harika bir reaksiyon oldu. İleriye gidiyoruz. Bir sonraki maç hayatımızdaki en önemli maç"


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