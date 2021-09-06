Dion Waiters'dan ilham verici mesaj!

Serbest oyuncu Dion Waiters geçtiğimiz günlerde Instagram'da iki farklı fotoğrafını paylaştığı, ilham verici bir mesaj yayınladı.29 yaşındaki oyuncunun ilk fotoğrafında NBA standartlarına göre daha formsuz, ikinci fotoğraf ise çok daha formda olduğu görüldü.Wiaters, açıklamasında yaşadığı sıkıntıları detaylandırarak, dünyada herkesin benzer şekilde kötü dönemlerden geçebileceğini, şu sözlerle belirtti:"İlk slaytta saçma sapan işler yapan ve kendinden şüphe edip duran, başından çok şey geçmiş, depresif, birçok şeyi inkar eden ve kendi kendini yavaşlatıp, tanrı vergisi yeteneğini bir kenara atan bir adam vardı. Ama hepimiz insanız ve böyle dönemlerden geçebiliyoruz.Ama ikinci slayttaki adam, gerçekleri gören ve halen kim olduğunu anlayan biri oldu. Kendime gelmem gerekiyordu. Bu şekilde düşemezdim. Toparlanıp önüme bakabilmek için, yaptığım hatalardan ders çıkarmam gerektiğini anladım!Ailem ve yanımda olan tüm gerçek arkadaşlarıma teşekkürler. Kimseden anlayış beklemiyorum. Büyüdüm, hatalarımdan ders çıkardım ve dürüstçe söyleyebilirim ki bu beni ilerisi için daha iyi bir insan haline getirdi.Yani zor zamanlardan geçen insanlara sesleniyorum, yalnız değilsiniz. Bu kavgada ben de sizinleyim ve evet, daha gidecek çok yolumuz var! Ama bu işte beraberiz!"Los Angeles Lakers ile 2019-20 sezonunda bir şampiyonluk yüzüğü kazanmış olan Waiters, o dönemden beri herhangi bir takımda forma giymemişti.