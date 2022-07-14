Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maçın yayıncısı belli oldu.
20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını ise 27 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını ise 27 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ