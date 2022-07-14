Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yayıncısı belli oldu

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı ilk maç beIN Sports'tan yayınlanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yayıncısı belli oldu
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14 Temmuz 2022 19:22
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maçın yayıncısı belli oldu.

20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını ise 27 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

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