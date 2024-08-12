Dimitri Farbos: ''Kendi ilkelerimize saygı duyarak bu maçı kazanmalıyız''

Lille yardımcı antrenörü Dimitri Farbos, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Dimitri Farbos: ''Kendi ilkelerimize saygı duyarak bu maçı kazanmalıyız''
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12 Ağustos 2024 13:09
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 13:10
Lille yardımcı antrenörü Dimitri Farbos, Fenerbahçe - Lille maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Farbos kadrodaki eksikliklerinden bahsetti: ''Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti kadroda yoklar. İsmaily dahil diğer tüm oyuncular kadroda olacak. Oyunumuzu ortaya koyma hırsıyla yaklaşacağımız bir maç olacak.''
Şükrü Saraçoğlu hakkında da konuşan antrenör sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu maça yaklaşırken 'zor' kelimesini kullanmayacağım. Önemli bir atmosferde oynayacağız, bu bizi kendimizi aşmaya, tur atlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya itecek bir stadyum. Baskıyı arttırma isteği içinde olacaklar. Bunu yaparken taraftarlarından yararlanmak isteyecekler. Aynısını yapmak, oyunumuzu üstün kılmak bizim de elimizde."

Maçı kazanmak istediklerini söyleyen Dimitri Farbos, sözlerine şöyle devam etti: ''Maçta beraberlik istemek hata olur. Beraberliği engellemenin en iyi yolu onu istememektir. Kendi ilkelerimize saygı duyarak bu maçı kazanmalıyız.''

Teknik Direktör Bruno Génésio hakkında da konuşan Farbos, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Bruno'yla Lyon'da tanıştık, Çin'de ve Rennes'te birlikte çalıştık. Otomasyon üzerinde çalıştık. Her yeni projede olduğu gibi bunda da hamurumuzu katarak yapılanları en efektif şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Asistan olarak hocama bilgilerimi aktarıyorum. Onun işini kolaylaştırmak için buradayım.''

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