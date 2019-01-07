Diego Reyes için MLS ve transfer cevabı

''DIEGO, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR''

'de sezonun ilk yarısı beklentileri karşılayamayan isimlerden olan'in geleceği hakkında açıklama geldi.Fenerbahçe'den ayrılıp MLS'in yolunu tutabileceği iddia edilen Diego Reyes ile ilgili menajeriaçıklamalarda bulundu.Reyes'in menajeri Bunge, ayrılık iddialarını yalanlarken oyuncusnun hedefinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunu dile getirdi. Matias Bunge Portekiz basınına yaptığı açıklamada,ifadelerini kulandı.Fenerbahçe Diego Reyes'i sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Meksikalı yıldız sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sadece 8 maçta şans buldu.