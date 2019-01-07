  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Diego Reyes için MLS ve transfer cevabı

Fenerbahçe forması giyen Diego Reyes'in menajeri Matis Bunge, ayrılık ve MLS iddialarına yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Diego Reyes için MLS ve transfer cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2019 02:05
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısı beklentileri karşılayamayan isimlerden olan Diego Reyes'in geleceği hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe'den ayrılıp MLS'in yolunu tutabileceği iddia edilen Diego Reyes ile ilgili menajeri Matis Bunge açıklamalarda bulundu.

''DIEGO, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR''

Reyes'in menajeri Bunge, ayrılık iddialarını yalanlarken oyuncusnun hedefinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunu dile getirdi. Matias Bunge Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ''MLS iddiaları doğru değil. Bu iddia nereden çıktı bilmiyorum ama Diego MLS'e gitmeyi düşünmüyor. Diego'nun bugünkü tek düşüncesi kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek'' ifadelerini kulandı.

Fenerbahçe Diego Reyes'i sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Meksikalı yıldız sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sadece 8 maçta şans buldu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için