Diego Reyes için MLS ve transfer cevabı

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısı beklentileri karşılayamayan isimlerden olan Diego Reyes'in geleceği hakkında açıklama geldi.
Fenerbahçe'den ayrılıp MLS'in yolunu tutabileceği iddia edilen Diego Reyes ile ilgili menajeri Matis Bunge açıklamalarda bulundu.
''DIEGO, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR''
Reyes'in menajeri Bunge, ayrılık iddialarını yalanlarken oyuncusnun hedefinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunu dile getirdi. Matias Bunge Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ''MLS iddiaları doğru değil. Bu iddia nereden çıktı bilmiyorum ama Diego MLS'e gitmeyi düşünmüyor. Diego'nun bugünkü tek düşüncesi kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek'' ifadelerini kulandı.
Fenerbahçe Diego Reyes'i sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Meksikalı yıldız sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sadece 8 maçta şans buldu.
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Fenerbahçe'den ayrılıp MLS'in yolunu tutabileceği iddia edilen Diego Reyes ile ilgili menajeri Matis Bunge açıklamalarda bulundu.
''DIEGO, FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR''
Reyes'in menajeri Bunge, ayrılık iddialarını yalanlarken oyuncusnun hedefinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunu dile getirdi. Matias Bunge Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ''MLS iddiaları doğru değil. Bu iddia nereden çıktı bilmiyorum ama Diego MLS'e gitmeyi düşünmüyor. Diego'nun bugünkü tek düşüncesi kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek'' ifadelerini kulandı.
Fenerbahçe Diego Reyes'i sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Meksikalı yıldız sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sadece 8 maçta şans buldu.
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