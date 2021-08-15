Diego Costa yeni takımını kendisi açıkladı

Adı Beşiktaş ile uzun süredir anılan Diego Costa, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Diego Costa yeni takımını kendisi açıkladı
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15 Ağustos 2021 02:20
Beşiktaş'un uzun süre kadrosuna katmak için pazarlıklar yürüttüğü Diego Costa, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olduğunu açıkladı.

Brezilya ekibi tarafından henüz açıklama yapılmadan kendi çektiği videoyla Atletico Mineiro'ya transferini açıklayan Diego Costa yaklaşık 7 aylık sürenin ardından yeni takım tercihini yapmış oldu. Bilindiği gibi Beşiktaş, uzun süredir Diego Costa'yla sıkı bir pazarlık süreci geçiriyordu.

Brezilya basını, Diego Costa'nın Atletico Mineiro ile imzalayacağı sözleşmenin 1 yıllık olacağını açıkladı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Michy Batshuayi transferinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını açıklamış ve bu açıklamayla bir anlamda Diego Costa transferinden vazgeçtiklerini ima etmişti.


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