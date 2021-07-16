"Diego Costa Bologna ile anlaştı, Mihajlovic imzayı attırmadı"

Serie A ekiplerinden Bologna Diego Costa ile 2.5 milyon euroya ek bonuslarla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi imzalar atılmak üzereyken teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in isteğiyle transfer engellendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Diego Costa Bologna ile anlaştı, Mihajlovic imzayı attırmadı'
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16 Temmuz 2021 01:19
Beşiktaş'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan isim olan Diego Costa'nın Bologna'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Diego Costa ile anlaşarak imza aşamasına geldiğini aktardı. Yıllık 2.5 milyon euroya ek olarak bonuslarla birlikte 2 yıllık anlaşmaya varan tarafların Sinisa Mihajlovic engeline takıldığı belirtildi.

Diego Costa'nın transfer edilmesine karşı çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu isteğiyle anlaşmanın masada kaldığı ve resmi imzaların atılmayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Diego Costa'ya 2.5 milyon euro yıllık ücret önerdiği ancak Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun imza parası talebi nedeniyle pazarlıkların devam ettiği belirtiliyordu.


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